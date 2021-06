Una vita, le trame dal 28 giugno al 4 luglio 2021

Con l'aiuto di Liberto, Camino riesce a incontrare Maite in carcere e le due donne finalmente possono riabbracciarsi. Bellita incalza Servante e Jacinto, vuole sapere che cosa nasconde Julio. Messi alle strette, affermano che Julio è, in realtà, un imbroglione e pure un ladruncolo. José e Julio si preparano ad accogliere Bellita a casa per dirle la verità. Mendez piomba a casa di Genoveva per darle una notizia importante sul caso Dicenta.

Il commissario Mendez annuncia di avere un testimone che accusa Genoveva dell'omicidio di Úrsula. Santiago ascolta di nascosto la conversazione tra Felipe e Mendez e capisce che è il momento di lasciare Acacias. Genoveva spinge Agustina ad abbandonare casa Álvarez-Hermoso per evitare che si ripetano incidenti come la sua ultima caduta. Camino è convinta che sia stata sua madre a convincere la lavandaia Concha a denunciare Maite. Ildefonso chiede a Camino di sposarlo. Emilio è preoccupato perché Cinta sembra ignorarlo: la giovane infatti telefona spesso alla madre, ma non chiede mai di lui. In casa Palacios, Antoñito e Ramón continuano a esercitarsi con l'urlo di Jacinto. Cesáreo dà spiegazioni in soffitta per il suo ritorno ad Acacias. Julio accoglie ad Acacias sua cugina Alodia.