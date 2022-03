Una Vita, le trame dal 28 marzo al 3 aprile 2022

Due uomini ubriachi aggrediscono Daniela, ma Roberto interviene e li caccia, con grande sorpresa della ragazza. Finalmente Susana e Armando riescono a riabbracciarsi e lui le propone di risposarsi a New York. Dopo un'iniziale titubanza, Susana accetta e i due partono il pomeriggio stesso. Soledad copre la fuga di Anabel e convince Marcos a toglierle il castigo. Anabel ne approfitta subito per uscire di casa e vedere Aurelio, al quale dichiara il suo amore. Alodia si fa abbindolare di nuovo da Ignacio, ma a non lasciarsi incantare è José, che trova tra i libri del ragazzo un portafiammiferi con il nome del locale che frequenta la sera. Ramón si fa perdonare da Carmen con un anello e una romantica serata in un hotel-ristorante di lusso. Soledad riceve un pacco misterioso, nel quale trova una bandiera anarchica.

Natalia e Genoveva organizzano una festa per inaugurare la nuova dimora dei fratelli Quesada, intenzionate a far sì che nessun vicino del quartiere vi partecipi. José scopre Ignacio in una bettola intento a giocare a poker; colto sul fatto, il giovane racconta allo zio la verità e lo prega di concedergli un'altra opportunità. I Palacios ricevono una notizia che li getta nello sconforto e li fa temere per la sorte di Antoñito: un diplomatico che risponde alle iniziali A.P.R. è rimasto vittima di un incidente in Africa. Servante ha un'idea per aiutare Jacinto a riconquistare Marcelina: una serenata come quelle delle bande universitarie. Anabel e Aurelio si giurano amore eterno. Aurelio, tuttavia, ha stretto un patto con Soledad per conquistare la giovane.