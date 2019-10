Una vita, le trame dal 28 ottobre al 3 novembre 2019

26 Ottobre 2019 | 15:24 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre alle 14.10 e martedì 29 ottobre in prima serata su Rete 4.

lunedì 28 ottobre Le prove dell'opera teatrale di Leonor sono un disastro, tra l'incapacità degli attori e i continui interventi a sproposito di Servante.

martedì 29 ottobre Samuel, dopo essere riuscito a ingraziarsi di nuovo Lucia, sorprende la ragazza con una sentita dichiarazione d'amore.

martedì 29 ottobre ore 21.25 Rete 4 Higinio convince finalmente María a mettere da parte i propri sentimenti e a proseguire con il loro piano per spillare soldi a Rosina; quando Casilda confida alla domestica di non sopportare più la tensione che si è creata e di voler lasciare Acacias per qualche tempo, questa le propone di mollare tutto e tornare con lei al paese. La messa in scena dell'opera teatrale sembra destinata a naufragare a causa dell'intransigenza dell'autrice e del cast, ma Íñigo e Peña convincono Leonor a rinunciare al bacio tra le protagoniste per salvare il progetto. Lucía, lusingata dalla dichiarazione di Samuel, inizia a prendere in considerazione l'idea di avviare una relazione con lui; le voci, però, corrono veloci e Celia e Felipe, onde evitare scandali, vogliono intervenire per separare i due giovani, ma Samuel li prende in contropiede, confessando loro i propri sentimenti per Lucía.

Samuel chiede il permesso agli Álvarez-Hermoso di corteggiare Lucía una volta ottenuto l'annullamento. Telmo convince Espineira a ritardare la procedura perché interferisce con i loro piani. María e Higinio continuano a tramare per portare via l'eredità a Casilda. Fabiana ha la conferma che i due hanno una relazione. Casilda è combattuta e non sa decidere se restare ad Acacias o accettare la proposta della madre di tornare al paese e avere una fattoria. Ramón scopre che il figlio vuole commercializzare una versione del poligrafo, ma non intende aiutarlo economicamente. Riprendono le prove dell'opera teatrale. Iñigo chiede aiuto a Susana per i costumi, ma Cesáreo informa la sarta che quell'opera è immorale.

mercoledì 30 ottobre Fabiana riferisce a Casilda del bacio tra Maria e Higinio. La ragazza non le crede, ma poi cerca di indagare con la madre per capire quanto ci sia di vero.

giovedì 31 ottobre Telmo chiede al priore di provare a bloccare l'istanza di annullamento del matrimonio presentata da Samuel e poi organizza un incontro fra Lucia e Batan.

venerdì 1° novembre

sabato 2 novembre Úrsula, vedendo padre Telmo preoccupato, decide di mettere in guardia Lucía sul conto di Samuel. La ragazza però sembra diffidare dei consigli della donna. Antoñito testa la sua versione della macchina della verità montando un banchetto per strada, ma ciò manda su tutte le furie Ramón. María torna a fare visita a Casilda per dirle di aver lasciato il lavoro e sollecitarla a chiedere la propria parte di eredità. Gli attori pongono a dura prova la pazienza di Leonor, portandola a mettere in dubbio la rappresentazione dell'opera. Rosina scopre che Higinio è un giocatore d'azzardo, che si finge medico per truffare la gente. La donna è convinta che Higinio e María stiano tramando un piano ai danni di Casilda e quando ne ha conferma perde completamente le staffe. Samuel ottiene l'annullamento del matrimonio con Blanca e chiede a Lucía il permesso di corteggiarla ufficialmente.

domenica 3 novembre Ramón è preoccupato per le condizioni di salute di Servante, lo fa visitare di nuovo dal medico, il quale però lo informa che il portinaio potrebbe non farcela. È tutto pronto per la processione della Vergine, ma Lucía e Telmo sono spariti. Samuel sospetta che il prete abbia "rapito" la ragazza. Lucía, infatti, è su una carrozza con il sacerdote. Cerca di scappare, ma lui le intima di restare finché non avrà ascoltato tutto ciò che ha da dirle sul conto di Samuel Alday. María racconta a Casilda della discussione violenta avuta con Rosina e riesce e mettergliela contro. La domestica si presenta a casa degli Hidalgo, reclama la sua parte di eredità e annuncia che lascerà Acacias con sua madre. Antoñito abbandona a malincuore le consulenze con il poligrafo a causa dell'opposizione del padre.

Telmo conduce Lucía in un eremo e lì, dopo averla faticosamente convinta ad ascoltarlo, infrange il segreto confessionale e le rivela il piano di Samuel e Batán per impossessarsi dell'eredità. Quando la giovane gli chiede perché sia pronto a rischiare la scomunica per aiutarla, Telmo ammette di provare dei sentimenti per lei. Intanto ad Acacias tutti cercano la ragazza e Celia ottiene da Úrsula l'indirizzo di Espineira. Servante sembra ormai spacciato, ma Ramón vuole tentare di contattare un famoso luminare, di passaggio a Madrid per una conferenza. Casilda è ormai determinata a prendersi la sua parte di eredità e lasciare Acacias, ma i molti avvertimenti che ha ricevuto circa la malafede della madre e di Higinio sembrano aver instillato in lei il dubbio, tanto che decide di parlare con María; questa davanti a lei nega tutto, ma poi annuncia a Higinio di volersi tirare indietro.

