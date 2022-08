Una Vita, le trame dal 29 agosto al 4 settembre 2022

Durante il confronto tra i coniugi Lluch si presenta all'improvviso Genoveva, che fa portare via l'uomo e minaccia Valeria di rivalersi su David se suo marito non le rivelerà la formula del gas tossico. Hortensia si mette in testa di trasformare in un vigneto i terreni di Burgos e di avviare un'impresa vinicola. Ramon impone a Fidel di allontanarsi da Lolita per non metterla in pericolo e non farla soffrire.