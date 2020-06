Una vita, le trame dal 29 giugno al 4 luglio 2020

sabato 4 luglio (21.25 su Rete4)

Il dottor Echevarria dice a Telmo e Ursula che Lucia è malata e sta per morire. In portineria giunge una lettera indirizzata ad Alday. La gravità della malattia di Lucía sconvolge ulteriormente gli abitanti del quartiere, già molto provati dai recenti accadimenti. Liberto si sente colpevole per la morte di Samuel. Piena di rancore verso tutti, Genoveva si chiude in casa con la salma del marito, vietando a chiunque di partecipare alla veglia funebre. Ramón decide di non annullare la messa in ricordo di Celia e Trini, ma resta molto deluso per il rifiuto di Felipe. Cinta rinuncia a esibirsi insieme alla madre, ma Hipólito non prende bene la notizia e promette di rovinarle la carriera. Temendo di non essere più all'altezza, e con gran sollievo di Bellita, all'ultimo José si tira indietro e lascia che ad accompagnare la moglie sia il chitarrista del locale. Lo spettacolo è un successo, ma qualcuno tra il pubblico reclama la "Dama del mistero". Lucía spiega a Mateo che presto morirà e che il suo vero padre è Telmo. Di ritorno dal cimitero, dove ha assistito in solitudine alla sepoltura di Samuel, Genoveva giura vendetta sulla foto del defunto marito.