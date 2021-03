Una vita, le trame dal 29 marzo al 3 aprile 2021

Úrsula torna a minacciare Genoveva annunciandole di avere nuove informazioni compromettenti e stavolta la giovane sembra prendere più sul serio le parole della rivale; le sue preoccupazioni, però, passano momentaneamente in secondo piano quando riceve dal Ministero della guerra un invito a un ricevimento a palazzo reale. José è risentito perché Bellita passa tutto il tempo con Margarita e trascura lui e Cinta. Arantxa e Cesáreo faticano sempre di più a tenere segreto il loro corteggiamento. Maite non disdegna la compagnia delle domestiche, cosa che infastidisce Rosina e Felicia; intanto l'attrazione fra la pittrice e Camino si fa sempre più forte. Dopo aver saputo da Cesáreo che Santiago frequenta bische clandestine, Marcia trova in un cassetto una busta piena di soldi, ma fa finta di niente; Santiago però si accorge che la moglie ha rovistato tra le sue cose.

Santiago confessa a Marcia di aver guadagnato i soldi con il gioco d'azzardo e le giura che starà lontano dalle bische. La familiarità di Maite con le domestiche suscita il fastidio di Rosina: l'artista dichiara a lei e alle altre signore che non intende cambiare i suoi modi. Cinta, liberatasi del padre e di Arantxa con una scusa, invita Emilio a casa, ma la domestica li sorprende in atteggiamento intimo.