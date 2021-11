Una vita, le trame dal 29 novembre al 4 dicembre 2021

Genoveva vede Felipe parlare con Laura e consegnarle una busta. L'avvocato rassicura la moglie dicendole che ha incontrato Laura per caso e l'ha avvicinata per salutarla. Laura comunica a entrambi che sta per partire per la Germania con sua sorella. Lolita si rifiuta di agghindarsi per l'intervista di Antonito. Il neo deputato, allora, chiede a Casilda di fingersi sua moglie. Felicia sorprende Camino mentre prepara le valigie e la incoraggia a partire augurandole di essere felice.