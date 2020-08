Una vita, le trame dal 3 al 9 agosto 2020

01 Agosto 2020 | 15:24 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 3 a domenica 9 agosto alle 13.40 e in prima serata sabato 8 agosto su Rete 4.



lunedì 3 agosto Genoveva e Alfredo manipolano in modo subdolo Rosina e Liberto per portarli a investire nella Banca Americana. Ramón cerca di rimediare al pasticcio causato dal pagliaccio regalato a Milagros, ma finisce per peggiorare le cose: senza volerlo infatti, provoca una reazione allergica alla figlia facendole assaggiare una torta. Carmen scopre dell'arrivo di Milagros e si arrabbia con Ramón perché non le ha detto niente. Úrsula impedisce a Felipe di vedere Agustina e non dice alla domestica della visita. Cinta, distrutta per la fine della storia con Emilio, decide di partire insieme ai genitori per l'Argentina. Emilio, anche lui affranto, non riesce a nascondere i propri sentimenti neanche mentre lavora e la madre lo rimprovera.

martedì 4 agosto I coniugi Bryce organizzano un rinfresco per convincere i vicini a investire nella Banca Americana. Ramon e Felipe nutrono dei dubbi in merito. Carmen dà dei consigli a Ramon per aiutarlo a conquistare la simpatia di Milagros, dopo l'incidente che le ha causato una reazione allergica. Agustina, che ormai vuole arrendersi alla malattia, è accudita da Ursula, la quale, però, non ha buone intenzioni... Emilio riceve una lettera e deve lasciare Acacias all'improvviso. Cinta prega invano i suoi genitori di portarla con loro in Argentina. Bellita si propone di scoprire una volta per tutte cosa turba sua figlia. Quando restano da soli dopo il rinfresco, i Bryce parlano del loro progetto di mandare in rovina tutti i vicini di Acacias.

mercoledì 5 agosto Ramón inizia a creare un legame con Milagros grazie a Carmen e si riconcilia con la domestica. Cesáreo rimprovera Servante perché abusa dell'aiuto di Marcelina e il proprietario della pensione gli risponde a tono recuperando all'improvviso la voce. Cinta si apre finalmente con la madre e le confessa il motivo della sua tristezza. Bellita, offesa dopo avere saputo cosa pensa Felicia di lei, si presenta al ristorante e le fa una scenata davanti a tutti. Liberto, dopo avere chiesto consiglio a Felipe, prima di investire nella Banca Americana decide di aspettare la relazione dell'amico di Ramón. Genoveva, per evitare che Ramón scopra la truffa che sta tramando con Alfredo, rapisce Milagros.

giovedì 6 agosto La scomparsa di Milagros preoccupa tutti. La bambina ricompare con Genoveva, che afferma di averla portata a prendere un gelato. Un espediente che permette ad Alfredo di sostituire la relazione sulla Banca Americana con una più favorevole per convincere gli abitanti di Acacias a investire. José cerca di calmare Bellita dopo l'affronto di Felicia. Bellita cancella il viaggio in Argentina per rimanere accanto a Cinta. Servante dona uno scialle a Marcelina in segno di ringraziamento, ma Cesáreo scopre che lo scialle gli è stato a sua volta regalato. Ramón invita Carmen a una cena di famiglia per dimostrarle il suo affetto. Agustina, gravemente malata, confessa a Fabiana di non voler più vivere e si getta dalla finestra della soffitta. Ursula, come un cane fedele, si precipita dalla sua padrona Genoveva per dirle che la sua vendetta è appena cominciata...

venerdì 7 agosto Agustina viene portata in ospedale ancora viva, ma in gravissime condizioni; in un flashback si scopre che Genoveva e Úrsula sono in combutta: la prima ha pagato il medico per falsificare la diagnosi e la seconda ha manipolato la domestica e le ha somministrato bevande contenenti sostanze debilitanti. José è irritato con Bellita per la decisione di non partire, ma le dice di essere riuscito a placare gli impresari argentini assicurando loro che la tournée e non è annullata ma solo rimandata; Bellita, intanto, continua a meditare vendetta nei confronti di Felicia e decide di organizzare dei corsi di ballo tenuti dalla “Dama del mistero” per sottrarre clientela ai pomeriggi danzanti del ristorante. Ignorando l'invito di Ramón alla prudenza, Liberto annuncia ad Alfredo di essere pronto a mettere a disposizione della Banca Americana tutto il suo capitale.

sabato 8 agosto (ore 13.40 Canale 5) Bellita organizza la prima lezione di ballo a casa sua e fa in modo che Cinta balli con Rafael. Felicia si indigna per la concorrenza sleale di Bellita.

sabato 8 agosto (ore 21.25 Rete 4) Agustina deve essere operata perché rischia di perdere un braccio. Le possibilità che si salvi sono molto remote. L'intervento però va bene e Agustina riprende i sensi, anche se è ancora molto debole. Milagros riparte per Parigi. Jacinto si è messo in testa che Servante e Marcelina abbiano una tresca amorosa. Per convincere tutti i vicini di Acacias a partecipare all'affare della Banca Americana, Alfredo propone loro di formare un gruppo di investitori, all'interno del quale chi è più abbiente contribuirà in maggior misura per compensare chi ha meno mezzi e raggiungere comunque la cifra pattuita; tutti accettano, tranne Felipe e Ramón; José e Bellita, pur di partecipare, chiedono aiuto ad Alfredo, che si offre di concedere loro un prestito; anche Antoñito chiede un prestito al padre, ma quando questi glielo nega, prende una decisione scriteriata e gliela annuncia a cose ormai fatte: per racimolare il denaro necessario ha venduto il brevetto delle macchine per il caffè.

domenica 9 agosto Bellita impegna un paio di orecchini per permettere a Cinta di partecipare al pranzo di beneficenza con Rafael.

