Una vita, le trame dal 3 al 9 febbraio 2020

domenica 9 febbraio

Lucía accetta la proposta di matrimonio di Samuel e la coppia annuncia le nozze a una merenda alla Deliciosa. Celia dice alle sue amiche che aspetta un bambino e la notizia diventa pubblica ancor prima del ritorno di Felipe. Espineira rimprovera Telmo per non aver saputo impedire il fidanzamento fra Samuel e Lucía e annuncia di avere un'ultima carta da giocare per impedire che l'eredità della Alvarado vada al giovane Alday. Le domestiche della soffitta e Servante organizzano una festa a sorpresa per Lolita e le regalano un carillon. Lolita chiede a Servante di accompagnarla all'altare. Il portinaio piange per la felicità. Jacinto fa ritorno ad Acacias per la gioia di Casilda e... Marcelina.

Espineira intima a Telmo di portare a termine il piano se non vuole che capiti qualcosa di brutto a Lucía; il parroco cerca di tenergli testa minacciandolo di smascherarlo pubblicamente, ma il priore rilancia con una minaccia per nulla velata contro l'incolumità di frate Guillermo. Tito ammette di non essersi potuto allenare a causa di un'indigestione di bollito e Íñigo teme che il giovane non si dimostri all'altezza all'incontro di boxe che con tanta fatica è riuscito a procurargli. Nonostante svariati contrattempi, viene finalmente celebrato il matrimonio tra Antoñito e Lolita, alla presenza, tra gli altri, di María Luisa e Víctor, tornati da Parigi per la lieta occasione. Mentre per strada fervono i festeggiamenti, un losco individuo si intrufola nel portone del civico 38 e si apposta vicino all'appartamento degli Álvarez-Hermoso in attesa di Lucía.