Una vita, le trame dal 3 all’8 maggio 2021

Santiago rivela a Marcia la sua vera identità: è Israel, il fratello gemello del marito morto, venuto ad Acacias su ordine di Andrade per impedire il matrimonio di Marcia con Felipe. Emilio rivela a Cinta, José e Arantxa di aver visto Margarita aggiungere una misteriosa polverina nel tè di Bellita. Fortunatamente Emilio aveva raccolto il sacchettino con la boccetta che Margarita aveva fatto cadere e José corre subito dal medico per farla analizzare. Camino e sua madre hanno un'altra discussione su Maite durante la quale Felicia dà uno schiaffo a sua figlia, che scappa disperata da Maite. La pittrice la consola e la incoraggia a tornare a casa. Camino, di ritorno al ristorante, avverte sua madre: non è più una ragazzina taciturna e sottomessa, ma una donna che sa cosa vuole. E la mette in guardia: se la picchierà di nuovo, se ne andrà di casa per non tornare più.