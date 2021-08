Una vita, le trame dal 30 agosto al 5 settembre 2021

Felipe e Genoveva hanno una lite violenta per via della lettera che la donna ha scritto spacciandosi per Marcia. Camino riceve una scatola e una lettera misteriosa. Antoñito entra in politica iscrivendosi al partito conservatore, destando stupore nel resto della famiglia. Fabiana scopre che la sua pensione non potrà vincere il concorso perché uno dei requisiti, secondo il regolamento, è avere dei figli. José confessa a Bellita di non gradire tutte le attività organizzate per lui dalla moglie, però la rassicura: non si è pentito per non essere andato a Hollywood. Laura va a trovare Lorenza e le promette che presto avrà il denaro per portarla via dalla clinica. Genoveva ordina a Velasco di attuare il piano ai danni di Felipe senza ulteriori indugi. Rosina affronta Izem e gli intima di lasciare in pace Casilda e lasciare il quartiere. Izem resta piacevolmente colpito dal piglio della signora.