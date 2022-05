Una Vita, le trame dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Fabiana e Servante portano una torta in dono ai Sacristan, nuovi proprietari del ristorante, e ne approfittano per fare due chiacchiere con loro. Per Servante, nascondono qualcosa. Ramon è contrario alla commemorazione per le vittime dell'attentato e all'iniziativa del municipio di intitolare una piazza ad Antonito. E infatti, non vuole essere coinvolto nelle celebrazioni.

L'unione tra Aurelio e Genoveva non è che un matrimonio di convenienza, ma poiché entrambi hanno molto da guadagnare, finiscono per trovare un accordo. Gerardo si dichiara a Casilda, ma lei lo respinge. Lolita dà un ultimatum al suocero Ramon, la loro convivenza è diventata insostenibile. Nel frattempo, Lolita chiede a Felipe di intervenire alla cerimonia di commemorazione del marito e, sebbene Felipe si mostri ben disposto, Ramon si arrabbia con la nuora per aver causato all'amico nuove sofferenze. Rosina s'industria affinché la sorella Hortensia non si accorga che lei e Liberto navigano in cattive acque. Imma e Guillermo si preparano per l'inaugurazione del ristorante, convinti che la sua semplicità incontrerà il favore del quartiere. David e Aurelio parlano di Valeria e quest'ultima insiste per avere notizie del marito Rodrigo.

Lolita è arrabbiata con Ramon perché se n'è andato di casa senza dire una parola. Genoveva incontra per la prima volta David e sospetta che il gentiluomo non sia chi dice di essere. Dopo aver confessato a Lolita di non riuscire più a gestire la maleducazione di Felipe, Gerardo se ne va. Hortensia rivela ad Azucena che Rosina sta nascondendo qualcosa e che la situazione economica della sorella non sembra promettente.