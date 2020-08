Una vita, le trame dal 31 agosto al 6 settembre 2020

sabato 5 settembre (ore 21.25 Rete 4)

Arantxa riesce a far confessare a Cinta il suo amore per Emilio. Ursula racconta ad Alfredo che Marcia lavora per lei e che spierà in casa di Felipe. All'insaputa di Genoveva, Ursula propone ad Alfredo di usare Marcia come informatrice obbligandola a origliare le conversazioni che avvengono in casa di Felipe. Ramón, Carmen, Lolita e Antoñito sostengono pubblicamente Liberto e invitano lui e Rosina a pranzare insieme. Rosina però non riesce a perdonare il tradimento del marito e dice a Liberto che non gradisce più la sua compagnia. Leggendo il diario di Emilio, Camino e Antoñito scoprono quanto il ragazzo stia soffrendo per la partenza di Cinta e pensano a un modo per aiutarlo. Susana, Fabiana, Casilda e Augustina fanno visita a Cinta per salutarla e le chiedono di cantare un'ultima volta per loro.