Una Vita, le trame dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022

Benigna rivela a Servante di averlo preso in simpatia perché le ricorda il fratello minore, ma di non essere minimamente attratta da lui. Natalia chiede a Carmen notizie di Lolita. Tutto il quartiere partecipa alla messa in memoria di Marcia, compreso Felipe. In ospedale, Lolita perde nuovamente conoscenza. Dopo il funerale per Marcia, Felipe si comporta in modo meno aggressivo con Genoveva e lei si illude di una possibile riconciliazione. In realtà, l'avvocato non ha intenzione di perdonarla e più tardi dirà a Liberto e Ramon che se ne andrà da Acacias.

Liberto inizia a sospettare che José nasconda qualcosa e quando si presenta a casa sua vi trova anche Rosina e Susana. Sabina e Roberto cercano un alibi per Miguel, per evitare che abbia problemi con la polizia dopo la rapina. La salute di Lolita peggiora; quando Antonito va a trovarla in ospedale, le chiede perdono e le dichiara il suo amore pensando che stia dormendo. Susana inveisce contro i messicani e Soledad difende il suo signore. Quando Marcos lo scopre la ringrazia e tenta un approccio, ma lei lo allontana per rispetto di Felicia. Antonito trova una lettera inviata da Aurelio a Lolita.

Felipe decide di riprendere in mano la sua vita e abbandonare la sua vendetta contro Genoveva; ha in programma di trasferirsi in Austria per andare a trovare il figlio Tano. Antonito intuisce che i fratelli Quesada gli hanno teso una trappola fin dall'inizio, ma quando cerca di affrontare Aurelio, l'imprenditore lo minaccia prendendolo a pugni. Roberto scrive una lettera in cui confessa di essere l'autore del furto della banca e ribadisce che Miguel non ha nessuna colpa.