Una vita, le trame dal 31 maggio al 6 giugno 2021

Rosina e suo marito fanno la pace, ma Liberto è molto preoccupato per qualcosa. Jacinto e Servante continuano a battibeccare sugli stemmi di famiglia. Jacinto è convinto di aver deluso i suoi avi. Se nel suo stemma di famiglia c'è una capra, lui avrebbe dovuto fare il pastore di capre e non di pecore. Marcelina è esasperata. Dopo aver ottenuto da Mendez 48 ore di tempo per trovare prove che discolpino Marcia, Felipe cerca di mettersi in contatto con i proprietari del negozio in cui la giovane dice di aver fatto compere il giorno del delitto. Cinta decide di dare retta a Bellita e di provare a far carriera in Spagna, prima di tentare la fortuna in Argentina. Felicia informa Maite e Camino che consentirà loro di riprendere le lezioni di pittura, a patto che si tengano nel ristorante sotto la sua supervisione e che Maite si limiti a parlare di arte.