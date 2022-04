Una Vita, le trame dal 4 al 10 aprile 2022

Genoveva concede a Marcos un giorno per decidere se venderle il 15% della società. Alla fine Marcos accetta, ma si trova di fronte una brutta sorpresa: il prestanome nominato da Genoveva come presidente della società è Aurelio. Soledad ruba una foto di Natalia, che servirà a Mendez per verificare la sua responsabilità nella morte di Felicia. Un articolo radicale di Antonito solleva una grande polemica nel quartiere. Il complesso formato da Servante, Jacinto e Liberto fa una prima prova, che si rivela un totale disastro. José concede a Ignacio un po' di svago e il ragazzo porta lo zio nel locale che era solito frequentare. Approfittando dell'assenza dei proprietari del ristorante, Daniela scende in cantina a indagare, ma Roberto torna prima del previsto e la coglie in flagrante. Soledad riceve un altro pacco, che questa volta contiene un biglietto di minacce e della dinamite.

Marcos scopre che Aurelio, in combutta con Genoveva, lo ha estromesso dal controllo della società. Soledad si mette dalla parte di Marcos. Al ristorante, Sabina fa una scenata di gelosia al marito, a causa di Daniela. Roberto accetta di tenersi alla larga dalla ragazza, per rassicurare la moglie, che continua però a essere sospettosa. José e Ignacio tornano a casa dopo una notte brava, svegliando Alodia e Bellita; Bellita accusa il marito di dare al ragazzo il cattivo esempio. Casilda non riesce a smettere di pensare al venditore ambulante di mandorle; è convinta che si tratti del fantasma del suo Martín. Servante, Jacinto e Liberto si ritrovano a casa di quest'ultimo per le prove del gruppo musicale.