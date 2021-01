Una vita, le trame dal 4 al 10 gennaio 2021

domenica 10 gennaio (ore 15.15)

Susana confessa a Liberto e Rosina che il disegno presentato al concorso è, in realtà, di suo figlio Leandro. La sarta decide di rinunciare al primo premio e riceve da parte di Don Armando un libro di favole per bambini con un biglietto. Alfonso Carchano gira una scena con Camino e Cinta e chiede un anticipo in denaro a Emilio. Ciò insospettisce il giovane Pasamar e lo fa dubitare della buona fede del produttore. Genoveva scoppia in lacrime ascoltando le parole d'amore che Felipe rivolge a Marcia in ospedale. La donna fa un ulteriore passo per conquistare l'avvocato: contatta un prestigioso chirurgo per far operare di nuovo Marcia e salvarle la vita. Ovviamente sarà lei a farsi carico di tutte le spese.

Rosina propone a Liberto di organizzare un incontro tra don Armando e Susana. Liberto porta la zia al Nuovo Secolo, dove Armando intrattiene i vicini con i suoi racconti e fa ridere Susana con il suo particolare senso dell'umorismo. Rosina, vedendo l'affinità tra i due, decide di fare un passo in più e di organizzare un appuntamento romantico. Alfonso si fa vivo e propone a Camino e Cinta di proiettare i loro provini e mostrarli a tutti i vicini. La proiezione viene organizzata fuori dal Nuovo Secolo, e sarà un successo. Durante l'evento, Alfonso scopre che Cinta è figlia di Bellita del Campo. Mauro chiede perdono a Felipe, ma l'avvocato non vuole più saperne di lui. I dottori sconsigliano di portare Marcia a Barcellona, quindi Genoveva decide di andare a prendere il dottor Balaguer e di portarlo nell'ospedale dove è ricoverata la giovane.