Una Vita, le trame dal 4 al 10 luglio 2022

David viene attaccato da uno sconusciuto, ma riesce a salvarsi. Quando finalmente riesce a tornare a casa, ferito, lui e Valeria si fondono in un bacio appassionato. Nel frattempo Felipe affronta Dori che lo convince di star parlando con Marina; l’avvocato ci crederà? Ignacio non si fida di Dori e Felipe la difende. Pronto per una passeggiata, l’avvocato si accorge di Genoveva e Dori parlare insieme…