Una vita, le trame dal 4 al 10 novembre 2019

02 Novembre 2019 | 15:30 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 4 a domenica 10 novembre alle 14.10 e martedì 5 novembre in prima serata su Rete 4.



lunedì 4 novembre Mentre don Telmo confida a Lucia i suoi sentimenti per lei, l'intero paese è in subbuglio per la scomparsa della ragazza. Liberto rivela a Felipe la verità su Higinio.

martedì 5 novembre Samuel minaccia il priore di rivelare la verità se non gli dirà dove si nasconde don Telmo. L'accordo per l'eredità di Casilda salta a causa dell'avidità di Maria.

martedì 5 novembre ore 21.25 Rete 4 Casilda saluta Servante e le compagne della soffitta prima di partire con la madre. Intanto, Higinio e María organizzano la fuga. Espineira e Samuel raggiungono l'eremo e trovano Lucía intontita e mezza nuda accanto a Telmo. Samuel accusa il prete di avere approfittato della donna, ma Telmo non ricorda nulla. Dopo avere riportato a casa la ragazza, il giovane Alday la convince a non raccontare nulla per il suo bene. Espineira interroga Telmo e il sacerdote nega di avere toccato Lucía, ma non riesce a dare una spiegazione convincente. Casilda comunica a María di voler rinunciare all'eredità, e Higinio sente tutto. Per tirare su di morale Servante, Leonor decide di mettere subito in scena l'opera in suo omaggio. Ramón scopre che lo spettacolo sarà rappresentato in mezzo alla strada e proibisce a Trini di recitare. Lucía non si sente bene e sviene davanti a Celia e Felipe.

Dopo aver origliato la conversazione tra Casilda e la madre, Higinio perde il controllo e aggredisce la ragazza, prendendola a male parole e sbattendole in faccia non solo che lui e María l'hanno manipolata per sottrarle l'eredità, ma che hanno anche mentito riguardo alla paternità di Maximiliano; Casilda racconta tutto a Rosina, che la riprende a lavorare come domestica e decide di tornare a vivere con la famiglia nell'appartamento di Acacias, lasciato libero dal finto medico, non prima di averlo svaligiato. Espineira proibisce a Telmo di tornare ad Acacias e gli preannuncia il deferimento del caso a un tribunale ecclesiastico. L'opera di Leonor va finalmente in scena, davanti a un commosso Servante e ai residenti di Acacias che, a eccezione della sarta bigotta, sembrano apprezzare molto la rappresentazione, nonostante lo scioccante bacio finale tra Flora e Carmen.

mercoledì 6 novembre Samuel riesce a dissipare i dubbi che nutre Lucia nei suoi confronti. Il priore impone a Telmo di rinunciare alla sua parrocchia, e di non farvi più ritorno.

giovedì 7 novembre Don Telmo decide di non lasciare la sua parrocchia per difendere il proprio onore, e il priore chiede a Lucia di testimoniare contro di lui nel processo.

venerdì 8 novembre Lucia si rifiuta di testimoniare contro padre Telmo in tribunale e Samuel le presenta Alicia Villanueva, un'altra presunta vittima della lussuria del sacerdote.

sabato 9 novembre Flora decide di entrare in una compagnia teatrale amatoriale. Samuel presenta a Lucia una donna che le racconta di aver subito uno stupro da parte di Telmo, e che l'uomo è rimasto impunito.

domenica 10 novembre Un giovanotto si aggira per il quartiere in cerca di una signora con un cognome a tutti sconosciuto. La sua presenza desta i sospetti di molti abitanti. La testimonianza di Lucía, pur lacunosa, basta a far condannare Telmo. Carmen riesce a evitare che Cesáreo arresti suo figlio, Raúl. Nonostante il ragazzo la tratti male perché è una domestica, lei gli dà alloggio in soffitta, dove Raúl si mostra altezzoso nei confronti dei presenti. Susana decide di non assumere Romualdo e ingrandire il giro d'affari. Rosina cerca di trovare un modo per occupare il tempo libero dell'amica e Liberto suggerisce che scrivano le storie del quartiere. Peña è scontroso nei confronti di Flora, anche se non per via della sua passione per la recitazione. Samuel ricompensa Cesáreo per l'aiuto datogli nell'ostracizzare Úrsula nel quartiere, in attesa che la donna venga cacciata via. Telmo attende la sentenza di condanna, quando Espineira gli preannuncia che dovrà partire per un viaggio. Il tribunale ecclesiastico condanna Padre Telmo ad abbandonare definitivamente Acacias e a partire in missione per Khartum. Samuel cerca di confortare Lucia.

