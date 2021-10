Una vita, le trame dal 4 all’8 ottobre 2021

Genoveva annuncia a Felipe di aver ritirato la denuncia contro di lui e di non volersi opporre all'annullamento del matrimonio; in seguito, assicura a Velasco di non avere più mire sull'ex marito e lo bacia. Durante la festa organizzata da Marcos per inaugurare la nuova casa, Anabel si ubriaca, inizia a straparlare e a inveire contro gli invitati e, incapace di controllarsi, finisce per rivelare davanti a tutti il segreto di Ildefonso.