Una vita, le trame dal 5 al 10 aprile 2021

Il malessere di Bellita continua a peggiorare e la donna sviene per strada. Ursula riesce a parlare con Andrade in carcere e gli chiede informazioni su Santiago, promettendo in cambio la testa di Felipe; lui accetta, ma una guardia prezzolata riferisce tutto al suo avvocato, Velasco, un uomo senza scrupoli che a sua volta avvisa Genoveva. Genoveva è sicura che sia stata Ursula ad andare in carcere da Andrade. Ma quando Velasco, avvocato di Andrade, chiede al suo assistito il nome della donna, lui mantiene il riserbo. Emilio, timoroso di perdere Cinta, chiede la sua mano, e la ragazza accetta un po' titubante. Antoñito mangia arachidi senza sosta. Lolita sospetta che le voglie tipiche della gravidanza siano venute a lui, come talvolta capita a Cabrahigo. Camino è triste per la partenza di Maite. Liberto offre a Marcia un lavoro all'Ambasciata del Brasile, nascondendole che è stato Felipe a procurarglielo. Santiago dà il permesso a Marcia di andare al colloquio, ma le dice che ha altri progetti. Genoveva attende gli esiti degli esami di gravidanza, ma non trova in Felipe la risposta amorosa che si aspettava.