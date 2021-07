Una vita, le trame dal 5 all’11 luglio 2021

Susana scopre per caso che la nipote di Armando è in carcere e ne è sconvolta. L'ex diplomatico fa capire a Felicia che sospetta sia stata lei a denunciare Maite, i due hanno un acceso diverbio. Cinta vorrebbe dire ai suoi genitori che lei ed Emilio vogliono sposarsi, ma Bellita è in pensiero per il fatto che José non fa che pensare a Julio. Così i piccioncini decidono di rimandare.