Una Vita, le trame dal 5 all’11 settembre 2022

Fidel regala a Lolita uno scialle e un giocattolo per Moncho per scusarsi del suo comportamento a cena, in cui ha parlato solo degli anarchici. Leonardo, recluso, si rifiuta di vuotare il sacco e pare che la polizia voglia passare alle maniere forti per farlo cantare. David ha visto Valeria baciare Rodrigo e non sa piu' se lottare per il suo amore o gettare la spugna e andarsene. Felipe gli consiglia di restare. Hortensia accorda ad Azucena il permesso per aiutare Servante e Fabiana a organizzare il ballo di beneficenza.