Una Vita, le trame dal 6 al 12 giugno 2022

Alodia inizia le sue lezioni di pianoforte con Valeria; purtroppo, la ragazza non ha alcun talento musicale. Inma e Guillermo stanno per riaprire il ristorante dopo averlo finalmente trasformato in un locale di lusso. Nel frattempo, Rosina e Liberto cercano di capire quanto tempo ancora Hortensia intenda fermarsi insieme alla figlia Azucena a casa loro.

Felipe è furioso perché Fatima combina solo disastri, ma Fabiana lo prega di portare pazienza e si offre di occuparsi della casa finché non avrà istruito a dovere la nuova arrivata fino a farla diventare una brava domestica. Lolita decide di appianare le cose con Ramon, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per lei e scusandosi per le discussioni che hanno avuto, ma non riesce a convincerlo a liberarsi dell'odio e del rancore che cova per gli attentatori e che lo sta consumando. Inma è disperata perché nessuno si presenta alla nuova inaugurazione, ma Fabiana e Servante provano a dare il via al passaparola parlando bene a José della bravura della donna in cucina. David propone a Valeria di andare all'opera insieme, benché Aurelio gli abbia intimato di non prendersi confidenze con lei. Messa alle strette, Hortensia confessa a Rosina di essere sul lastrico.

Hortensia confida a Rosina di essere senza un soldo e la sorella fa altrettanto. Liberto prende in mano le redini della situazione e, curiosamente, malgrado le ristrettezze economiche, decide di assecondare i desideri di Azucena e iscriverla a un'accademia di danza. Genoveva incontra Valeria per strada e la invita a cena con David. Valeria, però, temporeggia. Informato da David, Aurelio cerca in ogni modo di dissuadere Genoveva, sempre più sospettosa, dall'invitare a cena i vicini.