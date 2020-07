Una vita, le trame dal 6 al 12 luglio 2020

Ursula e Telmo organizzano la veglia funebre per Lucia in casa della donna. Telmo decide di confessare ai vicini di essere il padre di Mateo.

Conversando con Ramon, Carmen capisce che lui la considera soltanto come un'amica, e decide di lasciare Acacias per sempre.

Bellita, sconvolta e furiosa per l'inganno di Cinta, decide di mandarla in un collegio in Svizzera. Cinta accetta la decisione della madre.

sabato 11 luglio (ore 21.25 Rete 4)

Ursula, che sta cercando un nuovo lavoro, riceve da Felipe una notizia inattesa: la famiglia di Eduardo reclama la custodia di Mateo. Ramón chiede a Liberto di organizzare un incontro con un generale per poter aiutare il figlio, ma l'esito dell'incontro è negativo. Nel frattempo, Úrsula viene sfrattata dalla casa dei suoi ex padroni dai parenti di Eduardo e deve cercare una nuova sistemazione. Tuttavia, la sua cattiva fama le impedisce di trovare lavoro come istitutrice. Servante e Jacinto cercano di trasformare lo sterco di vacca in oro, ma combinano l'ennesimo guaio. Ursula vaga per il quartiere, disperata, e finisce per trascorrere la notte all'addiaccio. Cesareo la vede e lo riferisce a Fabiana e Agustina, che cercano di aiutarla.