Una vita, le trame dal 6 al 12 settembre 2021

Velasco incontra Laura di nascosto per sincerarsi che sia ancora disposta a tenere fede ai patti, poi va da Genoveva e le confessa il proprio amore; lei non lo respinge apertamente, ma prende tempo; più tardi, però, la donna si presenta a casa di Felipe in abiti succinti con l'intenzione di sedurlo.

Genoveva cerca di sedurre Felipe per destabilizzarlo e finge di soffrire per il suo rifiuto. Durante una cena nel ristorante di Felicia, Ildefonso reagisce male a una battuta di Liberto sul suo matrimonio con Camino, risvegliando le preoccupazioni di Felicia. Bellita decide di raggiungere in Argentina la figlia Cinta, in dolce attesa, e si dichiara disposta a partire anche da sola. Intanto le domestiche si contendono l'onore di essere la “figlia” di Servante e Fabiana. Per dirimere la questione, viene organizzato un sorteggio, alla fine del quale i due si ritrovano con ben quattro figli per finta. Mentre Genoveva si prepara al processo con tranquillità, Cesareo, uno dei testimoni principali, è molto nervoso. Antonito annuncia in famiglia la sua candidatura nel partito conservatore. Marcos riserva l'intero ristorante di Felicia, per cenare con lei e avere l'occasione di dichiararsi.