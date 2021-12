Una vita, le trame dal 6 all’11 dicembre 2021

Sabina sventa la rapina alla bottega atterrando il ladro a colpi di scopa. Tutti i vicini lodano la nuova titolare del ristorante per il coraggio dimostrato. Antonito si impegna a sottoporre al Parlamento il tema della sicurezza sulle strade, mentre Lolita ha un malore e sviene. Malgrado la paura di imbarcarsi, Alodia decide di partire con i suoi signori. Fabiana e Casilda le mettono qualche goccia di passiflora nell'acqua e la ragazza affronta il viaggio dormendo. Felipe rivela a Genoveva che Liberto voleva dirgli la verità sul suo conto, ma lui gli ha impedito di rivelargliela. Genoveva assicura a Felipe che sono solo menzogne, ma la serenità dura poco, perché la Salmeron trova un biglietto minatorio. Una giovane coppia arriva nel quartiere, sono i fratelli Aurelio e Natalia Quesada, decisi a farla pagare ai Bacigalupe per tutto il male che hanno fatto. Santiago Becerra fa ritorno ad Acacias.

Cesareo è sorpreso di incontrare Santiago ad Acacias e il ragazzo gli risponde che è tornato per vendicare Marcia. Dopo essere svenuta, Lolita si rifiuta di andare dal medico. Carmen però insiste, suggerendole che potrebbe essere di nuovo incinta. Antonito riunisce vicini e domestici e chiede di essere trattato da pari, senza troppi regali e riverenze. Felipe vuole tornare a lavorare e va in ospedale a farsi visitare per avere l'approvazione dei medici. Genoveva chiede a Liberto di non insistere nel voler svelare la verità a Felipe, ma l'uomo rimane convinto che sia la cosa più giusta. Aurelio Quesada, il nuovo messicano arrivato ad Acacias, ferma Marcos per strada: i due si conoscono e sembra che tra di loro non corra buon sangue. Anabel invece incontra Natalia e scopriamo che sono amiche d'infanzia. Quali piani avranno i Quesada?