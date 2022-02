Una Vita, le trame dal 7 al 12 febbraio 2022

Aurelio e Natalia, non si sa bene con quale secondo fine, cercano di entrare nelle grazie di Genoveva, la quale a sua volta è decisa a stringere un'alleanza con i due fratelli. Jacinto continua a ripetere a tutti che Bellita è viva, anche se nessuno gli crede; la donna, intanto, pur avendo ricevuto la notizia dell'arresto del suo persecutore, si rifiuta di uscire di casa per timore che il vicinato reagisca male, ma Jose sostiene di aver trovato una soluzione. Tra Marcos e Soledad l'attrazione è alle stelle e finiscono per baciarsi. Lolita ha di nuovo un mancamento in soffitta e Casilda, preoccupata, va a parlarne, in segreto, a Ramon e Carmen, i quali le confidano che a Lolita resta probabilmente poco tempo da vivere; nel frattempo, Antonito riesce a convincere il dottor Ramos, un luminare sivigliano, a recarsi ad Acacias per studiare il caso della moglie, anche se Ramon nutre poche speranze.

Antonito dice a Ramon che in Germania stanno sperimentando una terapia che potrebbe salvare Lolita. Vedendo suo marito sempre più premuroso e preoccupato, Lolita abbassa un po' la guardia. Sabina e Roberto sono pronti per il colpo del secolo. Tutto è pronto per derubare la banca e scappare a Barcellona. Ma quando i coniugi entrano nel tunnel lo trovano completamente allagato e sono costretti ad annullare l'operazione. Indalecia si congeda da Jacinto e gli confessa che era stata Marcelina a chiederle di occuparsi di lui e del chiosco in sua assenza. Bellita può finalmente uscire di casa e viene accolta al meglio dai vicini. La cantante decide di ripagarli della loro stima intonando una nuova canzone. Felipe parte per raggiungere Tano in Austria. Genoveva lo saluta con parole al vetriolo. Poco dopo accoglie in casa sua Cuevas, un investigatore privato.