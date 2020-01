Una vita, le trame dal 7 al 12 gennaio 2020

Dall'appartamento degli Alvarez-Hermoso non giunge più alcun segno di vita e si teme per le sorti dei coniugi. L'abitazione è ancora in quarantena.

domenica 12 gennaio

Lucía saluta con affetto Telmo prima che entri in casa degli Alvarez-Hermoso e Samuel assiste geloso. Il parroco conferma che Celia e Felipe sono vivi, ma che anche l'uomo è stato contagiato. Lucía lascia a Telmo una medicina sperimentale portata dal dottor Quiles, che sembra avere funzionato su casi simili. Tuttavia, sembra che sugli Álvarez Hermoso abbia l'effetto contrario, perché i due iniziano a peggiorare. Antoñito si sente tradito da Lolita e le dice che non sa se potrà superare la delusione. Leonor chiede aiuto a Flora per capire cosa nasconde Íñigo e la pasticcera scopre una grossa somma di denaro dentro a una scatola a La Deliciosa. Leonor chiede spiegazioni anche a Liberto, ma lui finge di non sapere nulla. Fabiana e Casilda cercano di sollevare il morale a Servante, completamente sconvolto dalla notizia del tradimento di Paciencia.

Íñigo mostra a Flora la scatola con i soldi delle scommesse e le racconta che quel denaro lo ha guadagnato onestamente e lo ha messo da parte apposta per comprare un regalo a lei o a Leonor; il giovane è convinto di aver persuaso la sorella, ma lei in realtà non se l'è bevuta. Servante si ostina a non accettare l'evidenza dei fatti e si comporta come se Paciencia dovesse tornare da lui da un momento all'altro. Ceferino continua a rifiutarsi di tornare a Cabrahígo senza Lolita. Susana organizza una veglia di preghiera a cui partecipa l'intero vicinato, ma Telmo ha smesso di dare aggiornamenti e l'appartamento degli Álvarez-Hermoso è piombato nel più totale silenzio, dunque le speranze che i tre occupanti siano ancora vivi sono pressoché nulle e, benché Lucía cerchi di mostrarsi ottimista, tutta Acacias si prepara al peggio.