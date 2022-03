Una Vita, le trame dal 7 al 12 marzo 2022

Dopo aver sorpreso Soledad a frugare tra le carte di Marcos, Anabel vuole riferire tutto al padre, ma la domestica la dissuade; più tardi, rimasta sola in casa, Soledad riesce ad aprire il mobile e trova il referto che conferma l'avvelenamento di Felicia. L'arrivo di Ignacio in casa Dominguez entusiasma Bellita e Alodia - la quale ha chiaramente una cotta per lui - e indispettisce invece José, che non sembra contento di averlo tra i piedi. Miguel tratta con freddezza Anabel, mentre pare piuttosto rapito da Daniela, la nuova cameriera del ristorante. Indalecia scopre da Servante che Jacinto è attratto da lei e la donna sembra sorpresa ma anche lusingata. Lolita da' un ultimatum al marito: se partirà per il Marocco, non rivedrà più né lei né Moncho; Antonito lì per lì si oppone, ma poi confida a Ramon di aver deciso non solo di non partire, ma addirittura di lasciare la carriera politica.

Scosso dalla scoperta dell'avvelenamento di Felicia, Marcos giura di vendicarla. Antonito, terrorizzato dall'aereo, appare sollevato all'idea di non partire più per il Marocco, ma Lolita decide di lasciarlo andare. Con la sua galanteria, Ignacio conquista anche Rosina e Susana e cerca di ingraziarsi José regalandogli dei sigari cubani. Quando Miguel gli confessa di non riuscire a dimenticare l'ex fidanzata, Antonito gli fa notare la presenza di Daniela. Natalia cerca di convincere Anabel ad aprire il cuore ad Aurelio. A pranzo, Indalecia fa avances sempre più esplicite a Jacinto. Scoperto che è stato Servante a instradarla, il portinaio gli chiede di risolvere il problema. Marcos allontana di casa Soledad mandandola a comprarsi dei vestiti da signora per accogliere Mendez, a cui affida l'indagine sulla morte di Felicia.