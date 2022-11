Una Vita, le trame dal 7 al 12 novembre 2022

Genoveva, in fin di vita, chiede conforto a Felipe, che però, pur ammettendo di aver provato amore per lei in passato, le nega il proprio perdono e le volta le spalle; Marcelo viene portato via dalla polizia per essere interrogato; poco dopo la morte di Genoveva, Gabriela riceve una telefonata... si scopre che la ragazza è in combutta niente meno che con Cayetana Sotelo-Ruz. Pascual chiede a Hortensia di sposarlo. Leonor torna a sorpresa ad Acacias e informa la madre che si trasferirà lì con tutta la famiglia. Felipe annuncia a Dori che andrà a Ginevra con lei. Casilda decide di entrare in affari con Susana e Rosina. Lolita informa Ramon che intende portare avanti l'amicizia con Fidel e il suocero le da' il proprio beneplacito. Tutto il vicinato festeggia Bellita per l'onorificenza che ha ricevuto e l'artista canta una canzone dedicata ad Acacias.