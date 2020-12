Una vita, le trame dal 7 al 13 dicembre 2020

Mauro si spaccia per un uomo d'affari con Cesar Andrade, ma dopo che San Emeterio si è conquistato la sua fiducia, Felipe rischia di mettere a repentaglio l'operazione.

Mauro accenna ad Andrade della tratta di donne, quest'ultimo si offende per l'insinuazione e nega di sapere di cosa stia parlando.

Ramon redarguisce Lolita e Carmen per il loro comportamento e finisce per litigare con Antonito. Susana origlia la conversazione dei signori Palacios.

venerdì 11 dicembre

Felipe, impaziente di trovare Marcia, rimprovera Mauro per non aver saputo fare pressione su Andrade e decide di andare a casa del magnate per salvarla.