Una vita, le trame dal 7 al 13 giugno 2021

Arantxa dice a Cesáreo che ha deciso di accettare l'eredità e gli propone di partire insieme a lei. Il guardiano però su un primo momento si fa prendere dal panico e non accetta. Il commissario Mèndez decide di liberare Marcia e Felipe la riporta ad Acacias. I domestici organizzano una festa per il suo ritorno e ne approfittano anche per salutare Arantxa. A un certo punto arriva anche Cesáreo, che ha cambiato idea e ha deciso di partire con lei. Agustina riceve una lettera da Úrsula. José racconta a Emilio cosa gli ha detto Julio e gli chiede di non dire nulla a nessuno. Maite decide di esporre in galleria anche il nudo di Camino e Felicia nota la somiglianza tra la ragazza rappresentata e sua figlia.