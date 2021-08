Una vita, le trame dal 9 al 15 agosto 2021

Liberto e Ramon invitano Felipe alla prudenza e lo esortano a non dare per scontato che la moglie sia colpevole. L'avvocato tentenna, ma infine decide di assumere la difesa della donna; quando però va in commissariato per informarla delle proprie intenzioni, scopre con orrore che Genoveva ha scelto come legale Javier Velasco.

Dopo avere scoperto che Genoveva ha chiesto a Velasco di difenderla, Felipe è furioso e sospetta ancora di più di sua moglie. L'avvocato riceve una lettera da Cuba, firmata da Santiago. I Dominguez e i Pasamar salutano commossi Cinta ed Emilio prima della loro partenza per l'Argentina. José riceve una chiamata da Edgar Golden, che gli propone di andare con lui a Hollywood per girare una serie di film nel ruolo di protagonista. Jose è entusiasta, ma allo stesso tempo teme la reazione della moglie. Felicia chiede aiuto a Liberto per cercare un appartamento per Camino e Ildefonso. Marcos vede Felicia molto distante e chiede informazioni su di lei a Susana. Armando propone a Ramon di partecipare a un salotto politico. Casilda e Marcelina sono preoccupate per Cesareo e cercano di sollevargli il morale, ma Jacinto rovina tutto.