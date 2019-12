Una vita, le trame dal 9 al 15 dicembre 2019

domenica 15 dicembre

Espineira esige che Telmo rispetti il loro accordo: vuole che scoppi uno scandalo che coinvolga Lucía e il sacerdote, di modo che l'unica salvezza della ragazza sia il convento. La notizia della scritta offensiva sulla vetrina della sartoria si diffonde. Rosina incontra Susana che le dice che vuole andarsene da Acacias. L'amica cerca di dissuaderla, e a un certo punto la sarta ha un malore. Il ricovero per gli sfollati dell'Hoyo è pronto e Lucía e Telmo sembrano dispiaciuti di non dover più lavorare insieme. Antoñito capisce che Lolita è offesa perché pensa sia passato un anno dal loro fidanzamento e che lui se ne sia dimenticato. In realtà, il problema è che a Cabrahígo si inizia a tenere il conto in modo diverso. Una delle fotografie di Flora viene pubblicata e la ragazza e Servante festeggiano. A non essere contento è Cesáreo, perché nell'immagine si vede lui appisolato mentre è in servizio. Samuel propone a Lucía un viaggio a Toledo e la ragazza accetta.

Liberto chiede conto alla zia e alla moglie del loro comportamento e Rosina si inventa un fantomatico innamorato che, rifiutato da Susana, la starebbe perseguitando; Venancio si presenta ad Acacias in cerca della sarta e scopre che sta soggiornando in casa Hidalgo. Antoñito e Lolita fissano la data delle nozze. Cesáreo rischia di perdere il posto a causa della fotografia di Flora e la ragazza vuole fare qualcosa per aiutarlo. Il commissario Méndez informa Carmen che Javier è scappato di nuovo. Celia viene a sapere che Samuel sta mediando con la marchesa di Viana per conto di Felipe e si convince che il marito stia usando Lucía come merce di scambio. Durante un aspro confronto in canonica Samuel e Telmo vengono alle mani e Úrsula li separa; in seguito la donna, che sembra iniziare a recuperare qualche ricordo, va dal giovane Alday e lo minaccia apertamente.