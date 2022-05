Una Vita, le trame dal 9 al 15 maggio 2022

Con l'aiuto di Roberto, Miguel porta a termine il furto in casa di Marcos assicurandosi un lauto bottino, che poi dona interamente ad Alberto pregandolo di usarlo per la causa. Roberto e Sabina lasciano Acacias nottetempo diretti Istanbul, mentre Miguel saluta Alberto confidandogli che andrà in Svizzera per ricongiungersi con i genitori e con la donna della sua vita. Servante e la squadra tornano trionfanti da Navilla dopo aver vinto il concorso di Churro Va. Antoñito riceve una richiesta di colloquio privato da parte del presidente del governo. Alodia sviene davanti a Bellita. José sorprende Ignacio e Florencio a rubare scheletri da un cimitero. Méndez è stato ritrovato ed è in ospedale in gravi condizioni e sotto sedativo; Belda e Felipe scoprono che, appena prima dell'aggressione, l'ex commissario ha annotato sul suo taccuino: Soledad.

Dopo avere scoperto che Ignacio commercia clandestinamente in scheletri umani, José chiede al nipote e al suo compare Florencio di interrompere immediatamente il loro losco traffico e di rimettere gli scheletri al loro posto. In casa Palacios, Antonito è agitato a causa dell'invito del presidente Datos; Carmen, nel frattempo, propone a Ramon di rilevare il ristorante Nuovo Secolo per avere un'attività tutta sua, senza sapere che anche Liberto ha proposto a Rosina la stessa cosa. Genoveva cerca di scoprire quale segreto del passato leghi Marcos a Natalia. Appreso che Natalia sarà rilasciata a breve, Marcos incontra Pierre Caron e gli chiede di affrettare l'estradizione in Francia della giovane. Fabiana fa incorniciare la Fascia Churrera e la regala a Servante, che rimane molto colpito dal gesto della sua socia.