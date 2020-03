Una vita, le trame dal 9 al 15 marzo 2020

domenica 15 marzo

Felipe corre a casa dei Palacios e trova Ramón sul punto di togliersi la vita. Cerca di convincerlo a fermarsi, ma mentre ci prova parte un colpo dalla pistola e rimane ferito gravemente. Tito sviene durante un combattimento e viene portato in ospedale. I medici scoprono che ha una lesione cerebrale e non potrà più combattere sul ring, se non vuole rischiare la morte. Iñigo, oltre a essere dispiaciuto per Tito, non sa come farà a pagare il proprio debito, ora che la carriera del pugile è finita. Telmo vuole rendere pubblica la sua relazione con Lucía. Samuel confessa a Batán di non poter saldare il debito e l'usuraio gli chiede di uccidere per lui.

Mèndez interroga Ramón e Servante e capisce che il ferimento di Felipe è dovuto solo a un incidente. L'avvocato versa in condizioni critiche, la pallottola non ha colpito organi vitali, ma i medici non riescono a fermare l'emorragia. In soffitta arriva Fulgencia, la balia di Milagros, che inizia ad allattarla perché la bambina è un po' denutrita. Batán consegna una foto a Samuel e gli ordina di spaventare un suo debitore. Samuel non ha altra scelta che accontentare l'usuraio. Iñigo dice a Tito che non potrà più fare il pugile a causa della lesione cerebrale. I pasticceri temono che, senza gli introiti derivanti dagli incontri, non riusciranno a far fronte alle rate del prestito. Leonor rincuora Iñigo assicurandogli che, qualora ce ne fosse bisogno, interverrà con il suo denaro. Ramón versa nella disperazione più totale.