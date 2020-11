Una vita, le trame dal 9 al 15 novembre 2020

Felipe decide di dare una festa per ufficializzare la sua relazione con Marcia, ma non tutti vedono di buon occhio tale unione.

venerdì 13 novembre

Genoveva propone a Liberto e a Ramón di aiutare i soldati spagnoli feriti in Marocco noleggiando una nave che permetta loro di rientrare in patria. Il progetto ha però un secondo fine che coinvolge anche Felipe. Infatti, questa può essere una buona occasione per riscattare la propria reputazione, danneggiata dalla presenza di Marcia. Genoveva, invece, vuole avvicinarsi all'avvocato per sedurlo e sottrarlo alla domestica brasiliana.