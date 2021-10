Una vita, le trame dall’11 al 15 ottobre 2021

Ildefonso vaga per un parco parlando da solo in stato confusionale. Viene avvistato da Cesareo. I Dominguez sono molto soddisfatti per il nuovo disco di Bellita, ma la critica non sembra fare altrettanto. Ramon confida ad Armando il suo disagio per la situazione creatasi in famiglia. Dopo la conversazione con l'amico, Palacios sembra aver preso una decisione importante.