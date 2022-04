Una Vita, le trame dall’11 al 17 aprile 2022

Dopo aver avuto un duro scontro con Felipe in mezzo alla strada, Genoveva convoca le signore del quartiere per offrire la propria versione dei fatti e smarcarsi dalle accuse del marito. Alodia sembra sul punto di cedere alle avances sempre più spinte di Ignacio, i due però vengono interrotti dall'arrivo di Bellita. Liberto organizza a casa sua le prove del complesso musicale, rischiando così di essere scoperto da Rosina. Nutrendo ancora dei dubbi sul conto del nipote, José incarica Mendez di seguire Ignacio. Miguel e Daniela organizzano una cena romantica per Sabina e Roberto, che sembrano apprezzare molto il gesto. Quando Marcos rivela alla figlia di aver le prove che Felicia è stata avvelenata da Natalia, i due hanno un violento litigio e Anabel corre a cercare conforto tra le braccia di Aurelio. Mentre attende Felipe per andare a cena, Natalia viene aggredita per strada.

Lolita rimprovera ad Antonito di essere sempre più intollerante. Intanto, la notizia dell'aggressione a Natalia Quesada si diffonde per il quartiere: dapprima la principale sospetta è Genoveva, ma Roberto è sempre più convinto che il mandante sia Marcos. Felipe si mostra molto vicino a Natalia e Fabiana e Lolita temono che finisca col farsi coinvolgere troppo. La registrazione del disco è stata anticipata e Bellita teme di non essere all'altezza. Miguel si appresta a partecipare alla sua prima riunione sindacale e Daniela, preoccupata, chiede ad Alberto di vegliare sulla sua sicurezza. Anabel si reca da Aurelio per sapere la verità sull'aggressione di Natalia e Aurelio la mette di fronte alla realtà, accusandone il padre.