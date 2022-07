Una Vita, le trame dall’11 al 17 luglio 2022

Il trasloco di Ignacio e Alodia viene rimandato perché la donna è scontenta del lavoro dell'imbianchino e vuole far ridipingere casa da capo; intanto Ignacio chiede aiuto a Jacinto per tenere alla larga la propria amante, raccontandogli la panzana che una paziente insoddisfatta vuole importunare Alodia, ma il portinaio e Servante mangiano la foglia e intuiscono che il dottore è impegolato in una tresca amorosa.