Una vita, le trame dall’11 al 17 novembre 2019

domenica 17 novembre

Flora continua a essere infuriata con Peña per la sua decisione di andare in Africa, ma l'uomo non sembra intenzionato a cambiare idea. Venancio sembra mostrare un interesse particolare per Susana, che si sente lusingata, ma quando Rosina inizia a fare insinuazioni, la sarta si mette sulla difensiva e taglia corto. Carmen sorprende Raúl mentre cerca di vendere per strada una statuina rubata in casa di Samuel e, con dolcezza, lo esorta a non diventare un poco di buono come il padre; il ragazzo sembra non voler sentire ragioni, ma poi ci ripensa e rimette la statuina al suo posto. Espineira propone a Samuel un'alleanza per raggiungere il loro comune obiettivo: sottrarre a Lucía l'eredità dei marchesi; la giovane, intanto, prende le distanze da Telmo, trattandolo con freddezza; il sacerdote manda Úrsula a cercare Alicia Villanueva, perché vuole un confronto con lei.

Telmo si confronta con Alicia, la quale però dimostra di essere una manipolatrice senza scrupoli e non rivela chi l'abbia pagata per parlare con Lucía. Carmen è preoccupata per il figlio Raúl e convince Servante a prenderlo a lavorare come apprendista portinaio, ma il ragazzo rifiuta con sdegno il lavoro. Trini, ossessionata dal timore di dare alla luce un bambino con i capelli rossi, persuade il parroco a officiare una messa in onore del figlio. Rosina e Susana, sempre più appassionate all'arte e al loro corso di disegno, vengono invitate da don Venancio a prendere parte a una lezione speciale ed esclusiva. Flora è molto contrariata dalla decisione di Peña di partecipare alla spedizione in Beciuania, mentre l'uomo dal canto suo fatica a comprendere perché la fidanzata non lo appoggi in questa avventura.