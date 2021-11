Una vita, le trame dall’8 al 12 novembre 2021

Liberto confida a Ramon e Jose di essere preoccupato per come Genoveva sta tentando di manipolare Felipe, ma loro non sono dello stesso avviso. Intanto Felipe sta per essere dimesso e Genoveva, temendo che in casa possa recuperare la memoria, gli propone di trascorrere i primi giorni di convalescenza in una stazione termale; più tardi la donna invita Velasco e gli dice che suo marito è peggiorato ed è a un passo dalla morte.