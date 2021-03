Una vita, le trame dall’8 al 14 marzo 2021

La disputa tra Marcelina e Lolita per via del grammofono viene risolta da Jacinto, che convince la moglie a smetterla. Santiago trova il modo di tirar su di morale Marcia mostrandole dei trucchi di prestidigitazione. Molto emozionata, Camino va nell'atelier di pittura di Maite per iniziare le lezioni. Genoveva tenta di cacciare Úrsula di casa, ma la Dicenta è intenzionata a costringerla a rispettare i patti. Così minaccia Genoveva di rendere pubblica la verità sulla morte di Alfredo Bryce, ma la signora non si intimorisce e la licenzia. Felipe e Genoveva rendono ufficiale la loro relazione con un pranzo al Nuovo Secolo. Camino e Maite vanno a visitare un museo insieme. Felicia non vede di buon occhio l'interesse della figlia per la pittura perché la considera una perdita di tempo.