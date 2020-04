“Una vita”: nuovi personaggi e nuove storie a calle Acacias

17 Aprile 2020 | 16:51 di Valentina Ondei

È tempo di grandi cambiamenti a "Una vita". Già, perché proprio come accaduto in questi giorni con "Il segreto", anche in calle Acacias, in queste settimane, si chiude un capitolo e se ne apre un altro con personaggi e storie inedite.

Dieci anni dopo

Partiamo dall’ambientazione. Se i luoghi che ben conosciamo restano gli stessi, la vicenda si svolge ben dieci anni dopo rispetto alle puntate precedenti. Siamo così nel 1913. Almeno inizialmente le vite di Lucia (Alba Gutierrez), Telmo (Dani Tatay) e Samuel Alday (Juan Gareda) saranno ancora al centro della trama. Tuttavia nella calle arriveranno due nuove famiglie: i Dominguez e i Pasamar. E toccherà proprio a loro dare vita a intrecci appassionanti e pieni di colpi di scena che, certamente, non ci faranno rimpiangere quanto abbiamo già visto in passato. Vediamo, allora, di conoscerli meglio.



I nuovi personaggi

Innanzitutto troviamo l’eccentrica Mari Belli Del Campo Dominguez (Maria Gracia). È una ex cantante e ballerina ormai in declino. Ma, nonostante la popolarità un po’ perduta, verrà accolta calorosamente dagli abitanti di Acacias. Accanto a lei troveremo il paziente e devoto marito José Dominguez (Manuel Bandera). La coppia abiterà nell’appartamento di Ramon e presto verrà raggiunta dalla figlia Cinta (Aroa Rodriguez), una giovane intraprendente che darà non pochi grattacapi ai genitori. In casa Dominguez, infine, c’è anche la fedele cameriera Arantxa (Gurutze Beitia). Ci sono, poi, i Pasamar alla cui guida c’è la matriarca Felicia (Susana Sotelo), padrona del nuovo ristorante del quartiere. Con lei anche i figli Emilio (José Pastor), un giovane passionale e impulsivo, e sua sorella Camino (Aia Bedmar), timida e priva della parola a causa di trauma subito in passato. Camino nasconde anche un grande segreto che ci lascerà a bocca aperta. Infine abbiamo altre due figure chiave: Eduardo Torralba (Paco Mora), il marito di Lucia, e soprattutto Genoveva Salmerón (Clara Garrido), la nuova sposa di Samuel. Proprio lei è destinata a diventare la nuova dark lady della serie, complice anche un passato decisamente oscuro. La sua vita finirà per intrecciarsi con quella di Ursula (Montse Alcoverro). Già, perché la ex temutissima “cattiva”, incubo di tutti gli abitanti di Acacias, è ancora lì.



Vecchie conoscenze

Quello di Ursula non è il solo ritorno. Del vecchio cast ritroviamo anche: Ramon (Juanma Navas), Antonito (Alvaro Quintana), Lolita (Rebeca Alemany), Fabiana (Inma Perez), Servante (David V. Muro), Susana (Amparo Fernandez), Felipe (Marc Parejo), Rosina (Sandra Marchena), Liberto (Jorges Pobes), Casilda (Marita Zafra) e Carmen (Maria Blanco).



Infine una curiosità. Tra poche settimane Una vita taglierà il traguardo della puntata numero mille. E fate attenzione, perché sono previste sorprese a non finire!