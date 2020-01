“Velvet Collection 2”, i nuovi episodi su Rai Premium

16 Gennaio 2020 | 9:10 di Simona De Gregorio

Buone notizie per tutti i fan di "Velvet Collection", la fiction spagnola ambientata negli Anni 60, nella galleria di moda più ricercata di Barcellona, dopo che la puntata d’esordio della seconda stagione, trasmessa su Raiuno lo scorso agosto, era stata bruscamente interrotta, tra la delusione degli appassionati. Ma da lunedì 20 gennaio i nuovi episodi andranno in onda su Rai Premium.

Potremo quindi continuare a seguire gli intrighi, le lotte di potere e gli amori dei protagonisti, che saranno impegnati in una grande sfida. L’affascinante ambasciatore iraniano in Spagna Omar Ahmadi (interpretato dall’attore Andrés Velencoso, modello ed ex fidanzato di Kylie Minogue) chiede infatti a Clara (Marta Hazas) e ai suoi collaboratori di realizzare un abito destinato a un grande evento: l’incoronazione di Farah Diba, imperatrice dell’Iran. L’occasione è d’oro, ma un errore nella preparazione potrebbe costare caro alla carriera della stilista e al futuro della galleria. Intanto Clara dovrà dividersi tra gli affari e gli affetti e decidere se recuperare il suo rapporto con Mateo (Javier Rey) o cedere all’attrazione che prova per Sergio (Fernando Guallar).

Accanto al cast della prima stagione, ad animare le vicende della nuova ci saranno nuove entrate, oltre a Velencoso. Daniel Muriel vestirà i panni di Antonio Godino, uomo di fiducia del magnate Eduard Godò (Imanol Arias), di cui conosce tutti i loschi segreti. Mentre Manuela Velasco ritornerà nel ruolo della perfida Cristina Otegui, già interpretato nella serie originale Velvet. «Appena ho iniziato a leggere i primi capitoli del copione ho capito che sarebbe stata una stagione molto entusiasmante» ha detto Marta Hazas. E in effetti gli ingredienti perché sia così ci sono tutti.