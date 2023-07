Veronika Logan era la dottoressa Chiara Bonelli nella storica soap “Vivere”

Ora la possiamo (ri)vedere su Mediaset Infinity Veronika Logan in compagnia di Pedro, il jack russell di casa, in una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram Giusy Cascio







A 15 anni dall’ultimo episodio andato in onda a maggio 2008, sono disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity i primi 228 episodi di “Vivere”. Iniziata nel 1999, la soap racconta le storie di alcune famiglie della provincia di Como: il setificio dei Gherardi e la locanda dei Bonelli vedono intrecciarsi le vite dei protagonisti. Tra i più amati, c’è la dottoressa Chiara Bonelli, interpretata da Veronika Logan fino al 2006. Quando la sentiamo, l’attrice è a casa a Roma in un momento impegnativo della vita familiare: «Mia figlia Talita, che ha compiuto 18 anni a dicembre, è alle prese con la Maturità linguistica» racconta l’attrice.

Si è messa in pausa dal lavoro per seguire gli esami?

«Sì, quest’anno ho fatto solo piccoli ruoli in due film che devono ancora uscire: “La guerra del Tiburtino III” di Luna Gualano, con Francesco Pannofino e Carolina Crescentini, e “Doppio set” di Walter Croce».

Lei e sua figlia sembrate sorelle. Anche lei è interessata al mondo dello spettacolo?

«No, vorrebbe lavorare nella produzione. Ama la musica elettronica».

Quando l’ultima puntata di “Vivere” è andata in onda sua figlia era piccolissima.

«Già, nella penultima stagione ce l’avevo nel pancione».

Che effetto le fa sapere che “Vivere” è in streaming?

«Mi fa un enorme piacere, perché “Vivere” rappresenta un periodo felice della mia vita ed è un prodotto che non invecchia».

A chi lo consiglierebbe oggi?

«A chiunque abbia bisogno di leggerezza, perché “Vivere” è uno “svuotatesta”, come quelle palline da schiacciare per allontanare lo stress».

Cosa ricorda del set della soap?

«I primi tempi, quando eravamo tutti al trucco la mattina presto a ripassare le battute temendo di dimenticarle. Con tanti colleghi sono rimasta in contatto. Un minuto fa mi ha telefonato Francesca Cavallin (nella soap è Irene Monteleone, ndr)».

Un episodio particolarmente complicato da girare?

«Una volta in centro a Como, non ricordo se stessimo girando le scene di un matrimonio o di un funerale. Ero devastata dal mal di testa: dovevo stendermi su un muretto e i colleghi venivano a tirarmi su per ogni ciak».

Dopo un matrimonio fallito, Chiara ha altre storie, tra cui una con il primario e un’altra con il commissario… Le rammenta tutte?

«Zero, troppo difficile!».

Lei è stata più felice in amore?

«Solo perché ho avuto a disposizione un arco temporale più lungo (ride)».

Il suo cognome è uguale a quello di Brooke di “Beautiful”, che Ridge chiamava Logan.

«Anche i miei fidanzati mi hanno sempre chiamato Logan, per cognome. Comunque Mavi Felli, grande doppiatrice di Brooke, interpretava Emilia De Carolis in “Vivere”: sempre lì torniamo».

Rispetto a quelli di “Vivere”, come trova i medici delle serie tv attuali?

«In “Vivere” non c’era molta medicina, parlavamo solo di sentimenti. Ma quando andavo al “Maurizio Costanzo Show” a volte qualche fan mi chiedeva consigli contro gli acciacchi. Oggi tra le serie sul tema mi piace “New Amsterdam”, perché il dottor Goodwin (l’attore Ryan Eggold, ndr) è molto empatico».

E quando deve fare un controllo medico con che spirito ci va?

«Tranquilla, non sono ipocondriaca. Da 35 anni soffro di emicranie e prendo farmaci e integratori: mi “offro” alle visite con stoicismo».

Di chi sono i cagnolini che vediamo sul suo profilo Instagram?

«Pedro è il cane del mio compagno e Nana è la mia maltese».

Le piacciono i social?

«Non li uso tantissimo, perché sono negata a fare le “stories”».

Riprenderà il ruolo del sostituto procuratore Longhi nella serie “L’ispettore Coliandro”? Quando arriverà la nona stagione?

«Non è in programma. Giampaolo Morelli è sempre entusiasta di interpretare Coliandro e i fratelli Manetti sono ben disposti. Se ci saranno le condizioni e Carlo Lucarelli scriverà altre storie, perché no?».

Dopo aver partecipato a “Ballando con le stelle” nel 2013, un reality show la tenterebbe?

«“Ballando” è stata un’esperienza formativa, che mi ha dato tanta popolarità, ma i reality non potrei farli. Avere puntate addosso le telecamere 24 ore su 24 mi metterebbe in imbarazzo. Ma non giudico assolutamente i colleghi che partecipano, perché mi diverto a guardare il “Grande Fratello” o “L’isola”».

Un sogno professionale?

«Girare un western: ho una passione per le sottogonne, le crinoline e i cavalli».

Programmi per l’estate?

«Una gita a Londra con mia figlia e qualche giorno di mare».