Vi portiamo sul set di “Beautiful”. Le foto dietro le quinte

La soap di Canale 5 ha celebrato i 35 anni girando a Monte Carlo. Ecco il nostro reportage Enrico Casarini







Bastano un paio di giorni sul set di “Beautiful” e si capisce che la soap più amata del mondo avrà pure compiuto 35 anni (negli Stati Uniti, mentre è in Italia da 32) ma rimane una ragazzina. Per questo compleanno il 61° Festival de télévision di Monte Carlo ha deciso di fare festa e la produzione di “Beautiful” non poteva tirarsi indietro. Così sono state girate alcune scene nel Principato monegasco e noi di Sorrisi eravamo lì.

Bradley Bell (creatore della serie con i genitori William e Lee, e oggi produttore e capo degli autori) ha dunque “caricato” in aereo quattro super protagonisti e uno staff “mini” ma super efficiente. In queste foto vediamo al lavoro Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Finn (Tanner Novlan), Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen).

Eh, potremmo dirvene delle bellissime, ma sarebbe una beffa per chi ama “Beautiful” e si godrà questi colpi di scena tra un anno e poco più. Jacqueline MacInnes Wood, però, riassume: «La location era magica e veramente emozionante: la scena madre potrebbe diventare leggendaria». Diciamo che se siamo a Monaco è proprio “colpa” della grande emotività di Steffy, e aggiungiamo che scopriremo come l’amore tra lei e il dottor Finn non conosca confini. In questa vicenda dai toni romantici e mozzafiato, vedremo anche una storica coppia di “Beautiful” alle prese con il suo presente: Ridge e Taylor (che è tornata in scena col volto di Krista Allen) si ritrovano in Europa per il bene della loro figlia Steffy, e pare che la vecchia “magia” che li ha uniti non abbia perso la sua forza...