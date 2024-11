Zeynep e Asu, le cattive di “Endless love”

Hazal Filiz Kucukkose è Zeynep: ossessionata da Emir

La vita le ha dato ogni cosa: proviene da una famiglia che l’ha cresciuta con tutto l’amore possibile insegnandole i valori più importanti. Ha un fratello, Kemal (Burak Ozcivit), che l’ha sempre protetta, e un altro, Tarik (Ruzgar Aksoy), che si farebbe in quattro per lei. Eppure Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) è la dimostrazione che la malvagità non è una “questione ereditaria”. Ossessionata da Emir (Kaan Urgancioglu), non si ferma davanti a nulla pur di stare insieme a lui, spinta da un amore malato, tanto da andare contro la sua stessa famiglia e accettare di tramare contro Kemal per dividerlo da Nihan (Neslihan Atagul). Sedotta e abbandonata dall’uomo che ama, decide di vendicarsi sposando il fratello di Nihan, Ozan (Metin Barıs Alpaykut). Ma Kemal l’ha smascherata e ripudiata una volta saputo che ha cercato di pugnalarlo alle spalle. E non è tutto: durante il matrimonio con Ozan, rimane incinta e, pensando che il figlio sia di Emir, tenta di uccidere in ospedale il marito soffocandolo, dopo che lui aveva scoperto che l’aveva tradito.

«In ognuno di noi convive un’ampio spettro di emozioni: alcune restano sopite, altre vengono amplificate in determinate situazioni. Ed è quello che succede a Zeynep, che non riesce a superare il rifiuto di Emir e non si ferma davanti a nulla pur di raggiungere il suo scopo» ha rivelato l’attrice parlando del suo personaggio.

Melisa Asli Pamuk è Asu: quel sogno del principe azzurro che fa perdere la testa

Non c’è dubbio che sia tra i personaggi più controversi della soap. E se all’inizio il pubblico era entrato in empatia con Asu (Melisa Asli Pamuk), per il suo essere cresciuta lontano dai genitori, la sorella di Emir (Kaan Urgancioglu) si è poi rivelata vendicativa e morbosa. Conosciuto Kemal (Burak Ozcivit), ha visto in lui il principe azzurro in grado di darle quello che non ha mai avuto: amore, protezione, qualcuno di cui fidarsi incondizionatamente. E determinata a non rinunciare a tutto ciò, ha compiuto ogni genere di azione, anche le più feroci, fino a raggiungere il suo scopo: sposare Kemal. Ma anche i più astuti commettono un passo falso e lei lo ha fatto manomettendo i freni dell’auto di Nihan (Neslihan Atagul) per causarne la morte. E quando il marito ha scoperto che è stata lei l’autrice del tentato omicidio, le ha chiesto il divorzio. La sua reazione è stata tempestiva: Asu è infatti scomparsa, inscenando la sua morte, di cui viene ritenuto colpevole proprio Kemal. E nelle prossime puntate verrà a galla un’altra tremenda verità che la riguarda...

«Ho amato Asu, anche se non condivido la sua ossessione verso un uomo che non la ama e che cerca di trattenere. È un personaggio molto complicato e con una doppia faccia: sa essere tenera e dolce, ma nello stesso tempo si può trasformare in una tigre per raggiungere i suoi scopi» ha dichiarato Melisa Asli Pamuk.