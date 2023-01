“Soliti ignoti – Il ritorno”: gli ospiti della puntata “Speciale Lotteria Italia”

Saranno Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora e Paolo Fox i protagonisti dell’appuntamento con “Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia” che, come da tradizione, anche quest’anno, venerdì 6 gennaio, torna su Rai1, in diretta dalle 20.35 dal Teatro delle Vittorie, per una puntata speciale dello show condotto da Amadeus, dedicata alla Lotteria Italia in cui verranno svelati i biglietti vincenti i premi di prima categoria dell’estrazione finale, con il primo premio da 5 milioni di euro.

Gli ospiti d’eccezione verranno coinvolti nel corso della serata: tra tutti loro, ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Ad arricchire la serata anche molti momenti di spettacolo per festeggiare la Befana milionaria.